¿Por qué son amigas Victoria Beckham y Eva Longoria?

Eva siempre ha hablado con mucho cariño de Victoria y, en una entrevista con The Times, explicaba que «ella es extremadamente leal. Nunca hay un momento en el que no pueda llamarla, que no esté disponible, que no esté volando para verme o que yo esté volando para verla a ella... O estoy asaltando su armario. Me da consejos sobre maternidad, de negocios...». Y, además, también confesó cuál es su pasatiempo favorito cuando están juntas: «solemos hacer fiestas de pijamas, principalmente, en su casa de campo o en Londres. Por lo general, simplemente charlamos toda la noche. (...) Ojalá la gente supiera lo divertida, encantadora e inteligente que es Victoria». Por su parte, la ‘ex-Spice Girl’ ha afirmado, en más de una ocasión, que se siente «muy orgullosa de poder llamarla amiga».