Ester Expósito arrasa en el estreno de 'Venus' con un vestido brillante y se atreve con un recogido muy favorecedor

El look en cuestión, que ha conseguido dejarnos sin palabras en esta alfombra roja, ha tenido como pieza principal un vestido de corte 'midi', cuello alto y en canalé al que no le ha faltado su lado más cañero. Empezando por los colores, naranja y verde (que se mimetizan a la perfección con el cartel de la película), y siguiendo con los brillos, que siempre son un imprescindible en los looks de la actriz. Una prenda que podríamos ponernos perfectamente para una cena de Navidad y a la que estamos seguras que le añadiríamos un calzado muy similar al que ha elegido Ester Expósito.