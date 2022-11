Según Ester Expósito, el crop top se lleva asimétrico

A pesar de sumar casi 29 millones de seguidores en Instagram y ser uno de los rostros más conocidos del momento, Ester Expósito no por ello ha renunciado a su vida de siempre. "Intento salir a la calle normal, pero muy tapada. Soy muy tímida y el tema de la exposición es lo que más me ha costado acostumbrarme, y por eso suelo ir tapada. Disfruto pasar desapercibida e ir tranquila por ahí", ha relatado a Pablo Motos, a quien ha afirmado que no piensa renunciar a hacer cosas que le gustan como, por ejemplo, salir de fiesta con sus amigos. "De fiesta salgo mucho, eso no lo he dejado, porque llega el fin de semana y me ayuda a desconectar. Suelo ir a los mismos sitios de siempre, no quiero dejar de ir a los sitios de antes porque mi vida haya cambiado", ha relatado.