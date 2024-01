El esquí se sale de la pista: las mejores prendas para vestir sobre la nieve (o sobre el asfalto) esta temporada

Seas o no una experta, lo que está claro es que las colecciones de esquí son cada vez más bonitas y versátiles, sea cual sea tu plan. Y aunque partimos de la base de que la ropa de esquiar no es precisamente barata, si decides invertir en piezas de calidad, no solo te asegurarás de protejerte de las bajas temperaturas y del agua o la nieve, sino que al mismo tiempo irás luciendo un look ideal y podrás utilizar esas piezas año tras año. ¡La ropa de esquí y 'après esquí' no pasa de moda!