Nos hemos enamorado de estos pijamas primaverales de Primark

No hay prenda de tu armario que pueda resistírsele a Primark. Es más, no hay prácticamente ningún elemento de tu casa que pueda hacerlo. En la enseña británica podemos renovar desde elementos decorativos que podrían protagonizar cualquier estampa perfecta de Pinterest a los zapatos más buscados de la temporada o cualquier imprescindible ‘beauty’. Eso sí, si hay algo que caracterice a la enseña ‘low cost’, eso es, sin duda, sus pijamas. De hecho, el mundo casi puede dividirse entre los que compran cualquier prenda de su armario en la etiqueta y aquellos otros que solo traspasan sus puertas con la idea de hacerse con un bonito conjunto para dormir. Y es que, estos son su gran especialidad y la opción perfecta si buscas diseños ideales al mejor precio, ya que, la mayoría, no superan los 20 euros. Además, las opciones parecen (casi) infinitas porque encontramos desde los modelos modelos más naíf y estampados con licencias de tus películas y series favoritas –de Harry Potter, Disney, Snoopy...– a los más sensuales o clásicos y tradicionales. Así que, hemos buceado en su extenso catálogo, para hacer un completo ‘ránking’ con nuestros favoritos.