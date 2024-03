Elsa Pataky une comodidad y tendencia en un mismo look de aeropuerto

El matrimonio llegaba al teatro Dolby de Los Angeles derrochando glamour –él con traje oscuro y camisa blanca, ella con un vestido 'cut out' en color blanco repleto de pequeñas incrustaciones y con sello 'made in Spain'- y enseguida se convirtieron en dos de los invitados más fotografiados de la gala. Su indudable belleza, sus gestos de complicidad y sus bromas como cuando el actor emuló la famosa pose de su esposa de espaldas, no pasaron en absoluto desapercibidas.