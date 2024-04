Te decimos dónde encontrar la chaqueta entallada de Dua Lipa que mejor combina con vaqueros esta primavera

No hay semana en la que Dua Lipa no nos regale alguno de sus estupendos looks. La cantante es una fiel seguidora de tendencias y alguien que sabe sacarle el máximo partido a su imagen. Cuando está sobre el escenario nos encanta, pero quizá mucho más cuando la vemos por la calle, con ese 'streetstyle' tan definido y lleno de detalles que estamos dispuestas a copiarle. Esta semana ha estado en Nueva York, donde Dua acudió a la gala que organizó la revista Time y donde se la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo.