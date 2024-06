Cortefiel tiene las chanclas planas y elegantes que podrás llevar a una fiesta de verano

Sin embargo, volvemos a insistir en la necesidad de estar cómodas, y si vamos a estar muchas horas de pie o incluso nos apetece bailar o saltar para celebrar algo, existe una alternativa perfecta que nos acompaña cada verano. En este sentido, las chanclas se han convertido en un calzado imprescindible para la temporada y esenciales para lucir, por ejemplo, en una fiesta veraniega. Pero no todas son iguales ni lo suficientemente elegantes como para ello, porque de lo que se trata es de encontrar ese modelo que llame la atención por su diseño y calidad, posicionándolas como una elección de moda muy acertada. Así que, si buscas destacar esta temporada con un toque de lujo y un diseño inconfundible, no olvides que la exclusividad este verano pasa por algo tan simple e inesperado como unas chanclas. Solo tienes que ver cómo algunas de nuestras famosas favoritas, como Jennifer Aniston, recurren a ellas cuando llega el calor y las combinan de maravilla. La actriz ha sido y es todo un referente para las mujeres del mundo, tanto en su manera de vivir como en sus looks y su estilo personal, siempre dentro de sus marcadas líneas sencillas y minimalistas.