Este es el conjunto que Rocío Osorno está agotando en pocas horas

Ya sabe a primavera. Aunque parezca pronto para pensar en la temporada de las flores, Instagram y, sobre todo, nuestras tiendas favoritas nos están dando muchos motivos para ya sentir la primavera más cerca que nunca. Es más, parece que nuestras 'influencers' favoritas no han querido esperar más tiempo para no quedarse sin los looks que tendrán gran presencia a lo largo de la temporada y que marcarán la pauta de las tendencias.