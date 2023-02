El estampado de este vestido de Sfera conquista Instagram y promete ser uno de los más vendidos

Una temporada más, los vestidos vuelven a ser los grandes protagonistas de nuestros estilismos. No hemos dejado de llevarlos durante estos meses, pero es cierto que ahora que se acerca la primavera y el buen tiempo nos entran más ganas de ponernos uno y disfrutar de esos días más largos y soleados. Un vestido es siempre la mejor inversión, sobre todo cuando hablamos de fondo de armario, y es la prenda a la que recurrir en esos momentos en los que buscamos darle un plus de estilo a nuestra personalidad. Las tendencias evolucionan, pero no podemos olvidar que hay vestidos que ya se han convertido en todo un clásico y en una apuesta segura (como es el caso del siempre socorrido 'little black dress').