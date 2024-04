Soy editora de moda y aquí es donde compro las camisetas blancas a buen precio

Una de las cosas fundamentales que he aprendido, en mis 10 años como editora de moda, es que un buen fondo de armario se construye con básicos atemporales y de calidad. De esto se deducen dos cosas: la primera es que comprar piezas híper baratas, a la larga, sale más caro; y, la segunda, que tienes que fijarte en factores como la calidad del tejido o que el diseño permanezca ajeno a las tendencias, para poder preveer una cierta durabilidad de la pieza en cuestión en tu guardarropa. Curiosamente, una de las prendas con las que parece más difícil acertar es, precisamente, una de las más básicas: la camiseta blanca. Y es que, es cierto que, a menudo, estas tienden a transparentarse o, incluso, a darse de sí con el paso del tiempo y los lavados. Por eso, encontrar un modelo con la caída perfecta y que sea de ese "algodón gordito" tan preciado, no es nada sencillo y, sobretodo, cuando tu presupuesto es limitado. Así que, después de esta década escribiendo sobre moda, he ido elaborando una pequeña ruta ‘shopping’ con las tiendas en las que sé que siempre voy a acertar. Toma nota porque estas son cinco marcas en las que vas a poder encontrar camisetas blancas de calidad y a buen precio.