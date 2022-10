'Christian Dior Designer of Dreams': una exposición que celebra los lazos entre Dior y Japón

Este evento excepcional abrirá sus puertas el próximo 21 de diciembre de 2022 en el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio.

Tamara Conde

De Londres a Nueva York, pasando por París y arrasando en el Museo de Artes de Decorativas de la capital francesa, la exposición 'Christian Dior: Designer of Dreams' está siendo un éxito en todo el mundo y, para seguir siéndolo, viajará a Japón para presentarse en el emblemático Museo de Arte Contemporáneo de Tokio a partir del próximo 21 de diciembre de 2022.

Con una nueva narrativa escenográfica, concebida por el arquitecto Shohei Shigematsu, este excepcional evento celebra los lazos tan sinceros y únicos entre Dior y Japón, y al mismo tiempo rinde homenaje a la cultura japonesa. Se ponen de relieve más de setenta y cinco años de audaz pasión en los que han destacado maravillosos descubrimientos que han marcado la historia de la marca. Desde las influencias artísticas del modisto fundador, su amor por los jardines, hasta su fascinación por la riqueza creativa de Japón que le sirvió de inspiración para las primeras colecciones de Dior. Una amistad inquebrantable que, poco a poco, empezó a consolidarse gracias a las colaboraciones únicas y a una admiración mutua que quedó reflejada en preciosos documentos de archivo, los cuáles, muchos de ellos nunca se mostraron al público.

En dicha exposición, se desvelan por primera vez los accesorios y los modelos de alta costura del pasado al presente, ideados por Christian Dior y por los diferentes directores artísticos que le han sucedido como Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons o Maria Grazia Chiuri. Entre estos modelos, se incluye el icónico traje Bar, eterno emblema del 'new look'. Los visitantes podrán descubrir una amplia selección de prestigiosas obras de la colección del MOT (Museum of Contemporary Art Tokyo), así como imágenes de la fotografía japonesa de Yuriko Takagi creadas especialmente para esta exposición.

También se exponen algunas piezas icónicas que eternizan el espíritu visionario de Christian Dior, como el bolso Lady Dior reinterpretado en los proyectos Dior Lady Art y Lady Dior As Seen By, así como los universos de los perfumes Miss Dior y J'Adore, innovadores reflejos de la historia y la inventiva continua de la casa francesa.