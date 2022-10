Momentos J'adore: Paula Usero, Clara Lago, Manuela Velasco y Olivia Molina nos hablan de aromas, instantes y recuerdos felices

Con motivo de la celebración de la inauguración del espacio efímero creado para presentar la nueva fragancia J’adore Parfum d’Eau, las cuatro actrices hicieron un repaso por sus olores favoritos, sus momentos más felices del año y la importancia del olfato en su día a día.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

¿Sabías que el único pop up efímero de J’adore en el mundo se encuentra en Madrid? Con motivo del lanzamiento del nuevo perfume J’adore Parfum d’Eau, Dior ha abierto un espacio efímero en plena Plaza Colón, abierto al público del 29 de septiembre al 8 de octubre. La semana pasada, nadie quiso perderse la fiesta de inauguración de este espacio, y al evento acudieron un sinfín de actrices, 'influencers' y artistas que quisieron apoyar a la firma en esta iniciativa.

En los momentos previos al evento, pudimos disfrutar de unos minutos a solas con cuatro de nuestras actrices más reconocidas, Paula Usero, Manuela Velasco, Clara lago y Olivia Molina, con quienes pudimos charlar sobre olores y recuerdos, sus momentos más felices del año y la importancia del olfato en su día a día. No te pierdas todo lo que nos contaron.

¿Qué encontrarás el el espacio efímero de J’adore?

Siguiendo la estética y los códigos inconfundibles del icónico perfume de la Maison, este espacio pop up blanco y oro -situado en el cruce de las míticas calles Goya y Serrano de Madrid- ofrece diversas experiencias y no solo olfativas…

Su espectacular pared lateral decorada con flores blancas gigantes se convierte en un photocall espontáneo para todo aquel que desean inmortalizar el momento y compartirlo en redes, pero hay muchas más sorpresas que les esperan a quienes se animan a franquear la puerta. El viaje empieza, como no podía ser de otra manera, por el descubrimiento de la fragancia J’adore Parfum d’Eau, una nueva versión ultra floral cuya particularidad radica en que no contiene alcohol: solo agua y flores. Sin embargo, esta hazaña tecnológica, patentada, no afecta la persistencia de la fragancia, que ofrece una duración similar a un Eau de Parfum.

Tras este descubrimiento olfativo, un maquillador enseña los trucos de maquillaje de Charlize Theron, imagen de la campaña y embajadora de J’adore desde 2004. Gracias a su bar de labiales Rouge Dior Forever, la nueva fórmula no transfer de la icónica barra Rouge Dior, el experto ofrece también un servicio exprés de retoque de maquillaje de labios antes de pasar al Fotomatón J’adore, parada obligatoria para llevarse un recuerdo sobre un fondo de flores blanco y oro.

Otro de los servicios que se ofrecen consiste en personalizar una pulsera J’adore, bien con iniciales, con un nombre, un 'charm' o con la famosa frase "c’est ça que J’adore", que tantas veces hemos oído en boca de Charlize Theron.

El viaje termina con la atracción principal de este espacio efímero: una experiencia multisensorial, un paseo psicodélico por un bosque de flores blancas de tamaño XXL que despierta los 5 sentidos y con un obsequio para poder descubrir las novedades de Dior.