Chenoa le da un twist al clásico peto vaquero para lograr un efecto estilizador

Atrás quedó esa idea tan obsoleta de que el peto vaquero era exclusivo para las embarazadas. Es cierto que es un recurso genial para esta etapa porque gracias a su diseño amplio que deja la parte de la tripa con libertad es capaz de servir durante prácticamente todo el periodo, pero esto no quiere decir que no se pueda utilizar si no estás esperando un bebé. Es más, ya se coronó como una de las tendencias del 2022 y promete seguir dando juego en nuestro armario de múltiples formas a lo largo de los próximos meses.