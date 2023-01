Chenoa arranca el nuevo año con el chaleco efecto cuero de Zara que no llegará a las rebajas

Los chalecos han venido para quedarse. Y, si no, que se lo digan a nuestras expertas en moda. Estas prendas se colaron en los looks a capas de especialistas y demostraron la influencia que estos podían tener sobre cualquier look. Con el paso del tiempo, estos diseños en todas sus versiones nos han cautivado y han encontrado el camino perfecto a las diferentes alternativas que podemos conseguir con todos ellos. Pero, si tenemos que quedarnos con el chaleco del año, tenemos claro que sería el diseño que ha estrenado Chenoa y con el que arranca el año de la forma más cañera.