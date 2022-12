La sudadera que regalarás a tu mejor amiga esta Navidad nos la ha descubierto Chenoa

No es, como ves, una sudadera cualquiera. No tiene capucha y tampoco tiene un estilo informal tan marcado como las que habitualmente vemos en las tiendas, sino que es de hombro caído y, al contar con un llamativo cuello babero, te permite lucirla en contextos menos deportivos porque tiene un aire naïf adorable. Unos jeans o una falda negra serán los mejores compañeros para crear un look de diario.