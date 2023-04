La chaqueta rebajada de entretiempo de Zara que ya se está agotando

Ya no queda ninguna duda de que la primavera está aquí. Comienza el tiempo en el que podemos disfrutar del sol en una terraza o dar un paseo al aire libre sin que el frío se convierta en una molestia. Esto no significa que tengas que sacar el armario de verano. En esta estación las temperaturas cambian constantemente, y eso se traduce en que las prendas ligeras y cómodas que te permiten vestir a capas se convertirán en tus mejores aliadas. Como no, Zara ya se ha encargado de convertir nuestros deseos en ordenes, incluyendo entre sus novedades algunos de los imprescindibles para tu fondo de armario más primaveral.