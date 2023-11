Esta chaqueta de El Corte Inglés es todo lo que necesitas en tu armario esta temporada

Hay piezas maestras que definen la temporada y que, sin duda, no pueden faltar en tu armario, al menos, si quieres estar al día en lo que a tendencias se refiere. Desde el vaquero de estilo ‘Y2K’ a los ‘total looks’ en rojo, las botas ‘biker’ o las bufandas ‘oversize’. Eso sí, si hay una prenda que vaya a gobernar nuestros ‘looks’, esa es, sin ninguna duda, el cárdigan. Y es que, si hacemos caso a los mandatos que nos llegan desde la pasarela, la chaqueta de punto será una de las estrellas indiscutibles de la estación. Esta es una buena noticia no sólo para nuestro guardarropa sino también para todas aquellas a las que no nos viene nada mal tener un ‘as’ bajo la manga para construir nuestros ‘outfits’, ya que, esta pieza, es el perfecto comodín: queda bien con todo.