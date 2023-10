Vuelven las bufandas ‘XXL’: así se lleva, en 2023, esta tendencia

En la década del 2010, las capas-poncho ideadas por Burberry, con estampado geométrico y personalizables, se convirtieron en un imprescindible, no sólo entre las ‘celebrities’, sino en el mundo entero gracias a la infinidad de versiones ‘low cost’ que surgieron. Poco después, estas derivarían en bufandas ‘XXL’, ¿quién no recuerda la estampada con cuadros escoceses de Zara? Finalmente, se perdieron en nuestro armario y han estado en el baúl de los recuerdos hasta esta temporada, que esas bufandas ‘maxi’ vuelven al ‘front row’ de nuestro guardarropa convertidas en tendencia gracias a firmas como Saint Laurent by Anthony Vaccarello, Etro o Michael Kors.