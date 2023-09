Por qué el cárdigan va a ser la prenda estrella del otoño 2023

La temporada está dando sus primeros pasos y ya tenemos claros algunos de los dictados que regirán durante los meses más fríos del año: desde el vaquero que no puede faltar en nuestro armario a los bolsos que pondrán el broche de oro a nuestros estilismos. Eso sí, si hay una prenda que vaya a gobernar nuestros ‘looks’, esa es, sin ninguna duda, el cárdigan. Y es que, si hacemos caso a los mandatos que nos llegan desde la pasarela, la chaqueta de punto será una de las estrellas indiscutibles de la estación que está a punto de arrancar. Esta es una buena noticia no sólo para nuestro guardarropa sino también para todas aquellas indecisas a las que no nos viene nada mal tener un ‘as’ bajo la manga para construir nuestros ‘outfits’, ya que, esta pieza, es el perfecto comodín: queda bien con todo.