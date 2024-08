Un cárdigan de rayas, un mono vaquero o un vestido estampado: Mango rebaja los looks de entretiempo favoritos de las mujeres de 50 años

El verano se acaba pero no nuestras ganas de seguir apostando por prendas con las que lucir elegantes y cómodas. A medida que cumplimos años, buscamos un equilibrio entre moda y funcionalidad, y los looks de entretiempo se convierten en una excelente opción, especialmente a partir de los 50 años. Invertir en este tipo de prendas no solo garantiza versatilidad, sino también una adaptación adecuada a los cambios de temperatura y a las tendencias más vistas. La buena noticia es que no hace falta gastar mucho dinero, solo necesitamos algunos básicos de fondo de armario que podamos combinar entre sí y encajar en infinidad de looks.