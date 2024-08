7 vestidos blancos de Stradivarius que vas a querer llevar en esta recta final de verano

Además, por si no fuera suficiente, este 2024 también han conseguido sobresalir en las pasarelas lo que les convierte en una de las tendencias a tener en cuenta. ¿Cómo no querer llevar un vestido blanco en los meses de sol? No importa la silueta, el tejido, la forma o el largo del vestido, tan solo que cuente con el blanco como protagonista, lo que aporta luz a nuestro 'outfit' y consigue resaltar el bronceado de nuestra piel. Un fondo de armario imprescindible que sabes con total seguridad que seguirás llevando el próximo año.