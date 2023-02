Las botas de Inés Domecq que no sabías necesitaba tu armario hasta que se las has visto a Vicky Martín Berrocal

Hemos de reconocer que sentimos especial devoción por los diseños de The IQ Collection. Especialmente cuando de lo que se trata es de elegir el look de perfecta invitada ahí no hay quien los gane. Y esto es algo que no solo nosotras pensamos, también Paula Echevarría, Paz Vega y Sofía Palazuelo han lucido en más de una ocasión las creaciones de Inés Domecq. Hasta la reina Letizia se ha rendido ante ellas. Por eso, cuando nos enteramos el pasado mes de diciembre que acababa de lanzar su primera línea de calzado, no pudimos más que empezar a dar saltos de alegría.