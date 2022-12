Hemos encontrado las botas que más estilizan y que llevarás hoy, mañana y siempre

En invierno los looks con botas se convierten en los principales protagonistas de temporada. Por mucho que hemos podido indagar y probar, hemos comprobado que no hay look igual a otro cuando incluimos diferentes diseños de botas. ¿Crees que has encontrado el calzado de temporada? Pues Lucía Bárcena viene a recordarnos que, efectivamente, acabamos de encontrar las botas de moda y se combinan así.