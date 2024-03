En clave ‘low cost’: los 5 bolsos de invitada más bonitos de El Corte Inglés

Por lo tanto, si todavia no has encontrado tu ‘it-bag’ ideal, te recomendamos que eches un vistazo a las propuestas que podemos encontrar en el catálogo de El Corte Inglés donde, además de modelos de lujo, podemos encontrar muy buenas opciones ‘low cost’. Y es que, no hace falta gastarse una fortuna para encontrar un diseño ideal. De hecho, en estos grandes almacenes ya hemos fichado 5 imprescindibles que no superan los 100 euros.