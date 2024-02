Hemos encontrado en El Corte Inglés el vestido que llevarán las invitadas más ‘cool’ de la primavera

Con marzo a la vuelta de la esquina, se acerca (peligrosamente) la época conocida como ‘BBC’, es decir, de bodas, bautizos y comuniones. Muchas veces, nos volvemos locas tratando de encontrar un estilismo perfecto en el que, a ser posible, no tengamos que invertir demasiado presupuesto. Seamos sinceros, encontrar ‘look’ se hace casi más complicado durante estos meses. Y es que, si ya es difícil encontrar un ‘outfit’ en entretiempo, imagínate si éste es de invitada. Además, aún no han terminado de llegar las colecciones primaverales a las firmas, por lo que la tarea se hace aún más difícil. Eso por no hablar de que los precios que suelen alcanzar son bastante elevados, así que, poder encontrar un estilismo que reúna las ‘tres B’ (bueno, bonito y barato) se convierte casi en una misión imposible. Sin embargo, tenemos buenas noticias porque hemos encontrado en El Corte Inglés un vestido que firma Tintoretto y que reúne todos requisitos para convertirse en todo un éxito entre las invitadas más ‘cool’.