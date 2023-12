De la 'blazer' de lentejuelas al vestido transparente: 6 prendas tendencia con las que triunfar esta Navidad

No hay nada como recurrir a una camisa especial para conseguir un look impecable. Será la pieza ideal para elevar cualquier look, pues se convertirá en la protagonista de este sin necesidad de añadir nada más. Con un pantalón vaquero, de traje o incluso metalizado, podrás ir cómoda y elegante al mismo tiempo si escoges una camisa como esta de Coosy. Su tejido de organza y sus llamativos volantes harán de un look sencillo uno de lo más especial.