4 peinados para Nochebuena que son pura tendencia (y para los que no necesitas ser una experta)

El 'wet hair' apuesta por dar la sensación de recién salida de la ducha por estar peinado hacia atrás y completamente retirado del rostro. Es uno de los looks más sencillos de hacer y más cómodos de llevar, ya que es perfecto para los días en los que no hayas parado y no te haya dado tiempo a lavarte el pelo. Al tener que cubrirlo con gomina o algún tipo de fijador, no necesitas tenerlo perfecto, y al día siguiente ya podrás lavarlo tranquilamente y sin prisas.