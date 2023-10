Blanca Suárez arriesga y gana con una de las tendencias más exitosas vistas en pasarela

Blanca Suárez está siempre radiante. No importa el corte de pelo que luzca ni la tendencia que decida seguir, allá donde va logra estar impecable y captar toda atención. La última ocasión ha sido esta misma mañana en Madrid, durante el estreno de su nueva película, 'Me he hecho viral'. Una comedia que la madrileña protagoniza y que se estrena el próximo 11 de octubre.