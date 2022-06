Bikinis para todas: estos son los que mejor pecho hacen y disimulan tripa

Las claves a la hora de encontrar el bikini que mejor sienta están en el corte y el color.

IRATXE PLAZA

Con la llegada de las altas temperaturas, más allá de plantearnos el cambio de armario en cuestión de ropa y de calzado, ha llegado el momento de activar el radar de búsqueda del bikini que sustituya a los de anteriores temporadas. Porque encontrar la pieza que siente como un guante no es tarea fácil y mucho menos en un momento en el que los bañadores se han convertido en moda en sí mismos. Es decir, las marcas de baño crean diseños que encajan mejor en un look de día o de noche, que para tomar el sol tumbada a la orilla del mar. Más que nada porque la mayoría están repletos de cortes, detalles y escotes con los que no podrás llegar a presumir nunca de bronceado.

La solución a este problema es buscar más allá de las tendencias y encontrar el modelo que mejor se adapte a nuestra silueta. Es decir, aquellos que realcen el pecho y disimulen tripita, si es que quieres presumir de vientre plano. ¿El modelo? El bikini compuesto por un top, de tirante ancho y copa circular, y una braguita de tiro alto. Un matrimonio que no queremos que se separe jamás porque estamos ante el conjunto que mejor sienta a todas las tallas.

Jacquemus o Isabel Marant son dos de las casas de lujo que suben a las pasarelas la tendencia retro, embajadora del bikini que tienes que comprarte si o si este verano. Mientras la primera apuesta por la clásica braguita ancha de tiro alto, la firma francesa se declina por el corte culotte que combina con una blusa estampada convirtiéndolo en un look en sí mismo.

El bikini que sienta bien a todas las tallas: el corte

Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir bikini es el corte, no solo de la parte de arriba sino también de la de abajo. En primer lugar, para pechos ni grandes ni pequeños, es decir una talla 85, lo idóneo es fijarse en aquellos que tienen el denominado escote balconette. Aquel con aros o sujeción inferior de corte recto por arriba y tirantes anchos que suben en vertical. El objetivo principal, más que aportar volumen al pecho, es realzarlo.

Atendiendo a la braguita, debe ser de tiro alto, que cubra la tripita, y corte triangular. Así, con estas características, conseguiremos ese efecto de piernas largas que tanto nos gusta a altas y bajitas.

El bikini que sienta bien a todas las tallas: el color

Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta es el color del bikini porque no vale cualquiera si queremos conseguir un efecto fit. Para ello, debemos fijarnos solo en aquellos modelos teñidos por colores neutros, como el negro o el blanco, o eléctricos, donde tienen cabida el rojo, el verde, el azul o el morado, además de los vitamina como el naranja o el amarillo.

Y por qué colores eléctricos, sencillo. Este tipo de tonalidades, además de resaltar el tono dorado de piel, consiguen definir y estilizar (aún más si cabe) la silueta. Si es tu propósito debes huir de los pasteles y estampados.

Recuerda, si quieres lucir estilizada este verano debes tener en cuenta tres claves a la hora de elegir bikini: 1) top con escote balconette, braguita de tiro alto y color oscuro o estridente para que estilice, aún más, tu cuerpo. Para facilitarte la búsqueda, te proponemos ocho modelos que estamos convencidas que te enamorarán.