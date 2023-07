Nos hemos enamorado de estos bañadores inspirados en Carrie Bradshaw

Han pasado 25 años desde que comenzara ‘Sexo en Nueva York’, sin embargo, la serie sigue más viva que nunca, por supuesto, en parte, gracias a su secuela ‘And Just Like That... Pero, tanto en una serie como en otra, Carrie Bradshaw es, fue y será un icono de estilo. Y es que, la estilista Patricia Field consiguió crear el arquetipo de la perfecta ‘fashionista’ a base de mezclas imposibles, ‘looks’ memorables y Manolo Blahnik como accesorio infalible en cualquier ‘outfit’ de la neoyorkina (con permiso del bolso ‘Baguette’ de Fendi). Esta temporada, uno de sus infalibles se ha convertido en tendencia: las flores en 3D. Y es que, a lo largo de todo el ‘show’, son muchas las ocasiones en las que vimos a Carrie lucir todo tipo de flores aplicadas, ya sea a modo de bordados, broches o drapeados. En la Primavera/verano 2023, estos detalles han subido a lo más alto de la pasarela gracias a firmas como Prada o Carolina Herrera y, ahora, durante los meses estivales, se convierten en el broche de oro (y nunca mejor dicho) de bañadores y bikinis.