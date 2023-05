Ya sabemos cuál va a ser el bañador viral de Oysho este año

Con la subida general de las temperaturas y este calor tan fuera de lo normal, no es de extrañar que no podamos evitar pensar ya en estar sentadas junto al mar... o, al menos, en disfrutar de la piscina. Y es que, el verano está a la vuelta de la esquina, por lo que ya va siendo hora de empezar a renovar nuestro fondo de armario de trajes de baño. En este tema, hay una firma que, cada año, nos regala los grandes virales sobre la arena y nosotras ya sabemos cuál es el bañador que promete conquistar las playas de nuestro país. Nos referimos a una pieza tipo trikini, con escote asimétrico y un gran detalle ‘cut out’ en la cintura, firmado por Oysho. Hasta aquí, esta descripción no supone ninguna novedad respecto a otras temporadas, pero la sorpresa llega en forma de un gran broche en forma de flor que puedes poner y quitar a tu antojo. Un ‘extra’ que convierte a este diseño en una de creaciones más originales y versátiles de la casa de Amancio Ortega.