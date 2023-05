Las alpargatas con cuña de Xisca, la mujer de Rafa Nadal, que pueden ser tuyas

En el caso Xisca, ha logrado un perfecto look working con una camisa blanca —un imprescindible de cualquier fondo de armario y una de sus prendas favoritas y con las que consigue looks de 10 combinándolas con unos simples vaqueros o pantalón blanco—. De corte recto y masculino, esta vez ha añadido un plus de fantasía eligiendo un modelo satinado (también, tendencia), cuyo brillo remarcaba los detalles del print metalizado, en color plata, de los pantalones (tobilleros, en azul claro y recorridos por pequeños corazones, casi imperceptibles, en ese color).