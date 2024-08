Aitana despide el verano con un arriesgado 'look' de transparencias (y mucho brillo) que ha provocado sensaciones

Las rupturas no es algo que afecte físicamente a Aitana, pues ella aprovecha la ocasión y luce un vestido de la venganza en menos de lo que canta un gallo. La belleza y las curvas de nuestra artista es algo sobre lo que no hay debates, pero su evolución estilística cada vez está causando más furor. Desde que entró en la 'alpha era' dejó claro que quería perder la imagen de niña buena y... Lo ha conseguido con unos increíbles 'looks' de infarto que en ningún momento han pasado desapercibidos.