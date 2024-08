6 imprescendibles que harán la vuelta al cole más llevadera

Todo niño ‘millenial’ ha tarareado (a la par que odiado) aquella canción de El Corte Inglés que rezaba eso de «volver a empezar...» y, aunque, ahora mismo, ya no suene como entonces, lo cierto es que la sensación sigue siendo la misma. Después de casi tres meses de vacaciones, regresar al colegio, cuesta. Si a los adultos se nos hace un mundo volver a la oficina tras un par de semanas en la playa, ¿por qué no iban a tener también los más ‘peques’ ese sentimiento? Eso sí, no hay duda de que si ese retorno a las aulas se acompaña de ciertos alicientes, este puede ser mucho menos aburrido. Y es que, puestos a comprar material escolar, ¿por qué no apostar por piezas llenas de optimismo? En este artículo, hemos querido apostar por una "vuelta al cole" en positivo en la que los arcoíris, las flores y los animales salvajes pongan una nota de alegría. Estamos seguras de que, eso, unido al inminente encuentro con sus amigos y compañeros, puede hacer que este proceso sea mucho más sencillo y, por qué no, alegre. Toma nota porque estos son nuestros seis imprescindibles.