Aitana da un nuevo salto internacional junto a Sam Smith en medio de su supuesta crisis con Yatra

Durante el día de ayer, Aitana anunciaba a través de su perfil de Instagram la nueva colaboración que se traía entre manos, y en tan solo unas horas ya la hemos tenido disponible en todas las plataformas digitales. Se trata de nada más y nada menos que una colaboración con Sam Smith, el cantante británico conocido por temas como 'I'm not the only one' o 'Like i can'.