El accesorio indispensable de Sara Carbonero que no te quitarás en todo el verano está rebajado

La periodista e influencer es muy partidaria de crear looks básicos y enamorarnos hasta con las prendas estampadas que tomarán fuerza en los próximos meses. Pero también sabe cómo elevar el look más básico y revela el secreto de su éxito. ¿Qué no puede faltar en un look de verano? O unas gafas de sol o un sombrero.