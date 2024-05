Estas son las prendas básicas que nunca faltan en el armario de Sara Carbonero

El secreto para vestir siempre bien no es precisamente tener un armario repleto de tendencias, es todo lo contrario. La calidad prevalece frente a la cantidad y aunque hayamos creído lo contrario durante años, hemos podido comprobar por nosotras mismas que un armario lleno de ropa, a la larga, no ayuda. De hecho, seguro que en alguna ocasión te has puesto frente al armario y has sentido no tener nada que ponerte. Eso es síntoma de que necesitas una limpieza y de que debes incorporar prendas como las que tiene Sara Carbonero en su armario.