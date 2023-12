Un abrigo con cinturón es todo lo que necesitan las mujeres a partir de los 60 años para vestir bien

Un abrigo bien elegido no solo aporta calor y confort, sino que también es un símbolo de elegancia atemporal, ideal para la mujer moderna y madura. No hay buen fondo de armario sin uno que sea favorecedor y con el corte adecuado para adaptarse a diferentes tipos de cuerpo y estilos personales. Lo más importante es conseguir ese abrigo que recupere el foco a través de siluetas rotundas con poder para elevar cualquier look de manera instantánea, como, por ejemplo, un precioso diseño que hemos encontrado en & Other Stories y que es el que cualquier mujer de + de 60 años debería incorporar ya en su armario este invierno.