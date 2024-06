El emotivo encuentro entre Ester Expósito y Greta Fernández en el desfile de Desigual confirma el 'glow up' de la firma

En Barcelona, la ciudad natal de la firma de Desigual, se ha celebrado un desfile increíble en el puerto, con el horizonte mediterráneo como fondo y espejos alineados reflejando los espectaculares colores del atardecer. De ahí el nombre de la colección, 'Reflections'. Hemos visto supermodelos de la talla de Amelia Gray e invitadas al evento del calibre de Ester Expósito... Hemos vivido un cambio en la firma que solo augura cosas positivas: ¿todavía no has fichado algún 'look' para este verano?