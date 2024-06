Mary de Dinamarca se customiza un vestido muy reconocido para una ocasión muy especial

Los grandes eventos de la corona danesa siempre vienen acompañados de unos 'looks' increíbles por parte de Mary de Dinamarca, a pesar de que la coronación del rey Federico de Dinamarca fue hace no mucho: el 14 de enero de 2024. Aun así, Mary de Dinamarca, una de las reinas mejor pagadas de la realeza europea, sabe que cada vez que aparece en un acto oficial, rompe todos los esquemas y crea tendencia. Esta vez no ha sido menos: para celebrar la constitución danesa ha customizado un vestido que conocemos.