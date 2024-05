Kendall Jenner se lo juega todo a los cuadros 'vichy': crea tendencia para ver la Fórmula 1 en Miami

El Grand Prix de Fórmula 1 que se celebra en Miami cada año, recoge a muchísimos famosos del momento. El año pasado todas las miradas estaban puestas encima de Shakira por su supuesta relación con Lewis Hamilton, pero esta vez la que no ha pasado desapercibida ha sido Kendall Jenner. El 'look' de cuadros 'vichy' se ha llevado toda la atención del día y no te puedes perder lo bien que le sienta.