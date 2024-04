Máxima de Holanda eclipsa a la reina Letizia durante la ceremonia de bienvenida en Ámsterdam

A las 19.00 horas de ayer, martes 16 de abril, Don Felipe y Doña Letizia aterrizaban en Ámsterdam para dar así comienzo al viaje de Estado que ocupará sus agendas estos próximos días. Los monarcas no visitaban Holanda desde 2014, y ahora tienen por delante tres días de actividades oficiales en los Países Bajos, que incluyen una cena con tiaras en el Palacio de Ámsterdam esta noche. Para comenzar por todo lo alto, la reina Letizia causó sensación con su primer look nada más llegar, concretamente para reunirse con una representación de españoles residentes en el país que visitan. Lo hacía con un conjunto de dos piezas de Hugo Boss- misma marca que firmaba su traje ejecutivo con el que la veíamos saliendo de Madrid- formado por una falda satinada y un top con hombros descubiertos. Dos prendas que siguen las tendencias del momento y que no podían sentarle mejor.