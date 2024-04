Las deportivas de Almeida y Teresa Urquijo en su viaje de novios: la estrella de sus looks coordinados

Pero de todos los accesorios de su look, queremos detenernos en las zapatillas de ambos, que son idénticas, en un tono también azul y de una de las marcas que comenzaron a popularizarse el pasado verano. Y que, desde entonces, se ha convertido en una de las más vistas y buscadas entre fashionistas y, también, corredores, ya que sus modelos están diseñados con tecnología específica para salir a correr y hacer deporte. Se trata de la marca On Running (también conocida únicamente como On) que además de contar con una estéticas bonita y cuidada, es una de las más cómodas del mercado ya que su fabricación contempla una suela que reacciona activamente al movimiento individual, de forma que amortigua la pisada y se adapta al impacto del pie.