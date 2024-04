El vestido de novia de Teresa Urquijo que esconde una bonita historia familiar

"Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí", escribió José Luis Martínez-Almeida sobre su compromiso el pasado mes de enero cuando anunció su boda con esta joven analista de inversiones de 26 años apenas unos meses después de que tuviéramos constancia de su relación.