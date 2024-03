Paula Echevarría tiene el 'little black dress' perfecto (que puedes encontrar en Stradivarius por menos de 30 euros)

Paula Echevarría es de esas 'celebrities' que se han convertido en una fuente de inspiración inagotable. No solo nos encanta y nos conquista en su faceta profesional, sino que sus redes sociales se han convertido en un perfecto escaparate en el que muestra sus mejores looks (junto a sus planes y momentos más íntimos). Y además de los estilismos de alfombra roja con los que logran captar nuestra atención, Paula Echevarría se ha convertido en toda una 'trendsetter' con sus looks más casuales y cotidianos.