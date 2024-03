Paula Echevarría y el chaleco de Primark que desearás combinar con todas tus camisas

Durante el entretiempo necesitamos buscar recursos. La revolución de armario junto al cambio de temperaturas hace que nuestros looks sean básicos y, en ocasiones, desordenados. Pero Paula Echevarría como experta en moda tiene la solución para que esto no pase. Por un lado, es imprescindible definir bien tu fondo de armario y, a partir de ahí, buscar piezas especiales para jugar a los looks a capas.