A menos que no quieras brillar como una estrella, no te compres este vestido de lentejuelas de Sfera

Es tiempo de buscar looks de fiesta, es tiempo de Navidad y eso significa que más de una de nosotras (por no decir todas) estamos en búsqueda y captura del vestido de lentejuelas perfecto. ¿Y si te dijéramos que ya no lo vas a tener que buscar más porque en en Sfera, se encuentra un vestido mini con apliques de lentejuelas por que muchas suspirarán?