La conmovedora historia de los pendientes de estrella de Kate Middleton (que puedes comprar por 30 euros)

No es casualidad que para esta ocasión la duquesa de Cambridge ha optado por un look sobrio y con prendas que ya le habíamos visto antes; en concreto, un ‘total black’ de pantalón ancho que ha combinado con una americana amarilla, muy en sintonía con el ‘uniforme de trabajo’ que ella misma se ha marcado este curso. De esta forma, Kate evita que su look distraiga la atención de su labor, que en días tan señalados como este, es lo verdaderamente importante.