El vídeo de la reina Letizia rapeando por la salud mental: versos del Chojin y piropo a Ángel Martín

En concreto, doña Letizia Ortiz ha recitado unas frases de la canción 'No es egoísmo', del compositor y escritor español El Chojin, también presente en el evento, que dice así: "Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto; duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero por qué han pensado que lo haría bien todo el rato". Obviamente, la consorte no ha rapeado como tal ("no se me ocurriría intentar rapear, por respeto, claro, a los artistas de este género musical", ha apuntado), pero sí que ha entonado con énfasis esta letra que habla, precisamente, de las dificultades de salud mental a las que se enfrentan muchas personas.